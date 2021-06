Foot - PSG

PSG - Clash : Giroud, Mbappé... Les vérités de Deschamps sur la polémique !

Publié le 13 juin 2021 à 11h45 par D.M.

Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps a été interrogé sur les supposées tensions entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud après le match de préparation face à la Bulgarie.

« Si je suis discret c’est parce que des fois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas (…) Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver » . Cette phrase prononcée par Olivier Giroud après la rencontre face à la Bulgarie ce mardi a mis le feu dans le vestiaire de l’équipe de France. Senti visé par les déclarations de son coéquipier, Kylian Mbappé serait entré dans une colère froide avant d’être calmé par Didier Deschamps. Depuis, les deux hommes auraient mis les choses au clair et décidé de tourner la page.

«En interne tout se passe bien»