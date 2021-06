Foot - PSG

PSG - Clash : Mbappé, Giroud... Pogba met fin à la polémique !

Publié le 12 juin 2021 à 8h45 par D.M.

Dans un entretien accordé à TF1 ce vendredi, Paul Pogba a éteint la polémique et a assuré qu'il n'y avait aucun problème entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud.

Entré en jeu ce mardi face à la Bulgarie après le coup reçu par Karim Benzema, Olivier Giroud a fait énormément parler de lui. Pour son doublé évidemment, mais aussi pour sa phrase prononcée sur La Chaîne L’Equipe après la rencontre : « Si je suis discret c’est parce que des fois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas (…) Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver ». Une déclaration qui a irrité Kylian Mbappé, qui s'est senti visé par les déclarations de son coéquipier. Selon L’Equipe , le joueur du PSG avait même l’intention de se rendre en conférence de presse afin de lui répondre, mais il était revenu sur sa décision après une discussion avec Didier Deschamps. Apparu le visage fermé durant les derniers entraînements, Mbappé et Giroud auraient eu une petite explication et auraient mis les choses à plat.

« Il n'y a rien du tout »