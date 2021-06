Foot - PSG

PSG : Le message très fort de Mbappé sur la comparaison avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 juin 2021 à 0h45 par A.M.

Ce n'est un secret pour personne, Kylian Mbappé est un grand admirateur de Cristiano Ronaldo. Toutefois, l'attaquant du PSG refuse les comparaisons avec la star portugaise.

Du haut de ses 22 ans, Kylian Mbappé a déjà un palmarès qui ferait pâlir plusieurs grands joueurs bien plus âgés que lui. Il y a d'ailleurs fort à parier que Cristiano Ronaldo lui envie particulièrement son titre de Champion du monde. Malgré tout, l'attaquant du PSG n'a jamais caché qu'il était fan du quintuple Ballon d'Or. Une admiration qui pousse certains observateurs à comparer les deux joueurs. Toutefois, Kylian Mbappé estime qu'il est bien trop tôt pour se risquer à ce genre de comparaisons.

«Cristiano a tellement fait pour tout le football que ce ne serait pas le bon moment pour faire des comparaisons»