Foot - PSG

PSG : Les incroyables confidences de Neymar qui fond en larmes !

Publié le 18 juin 2021 à 8h45 par D.M.

Après la victoire de son équipe face au Pérou en Copa America, Neymar a laissé échapper quelques larmes. Le joueur brésilien du PSG a dévoilé les raisons.

Deuxième match et deuxième victoire pour le Brésil en Copa America. Après avoir battu facilement le Venezuela pour son entrée en lice, la sélection auriverde est venue à bout du Pérou (4-0). Neymar a réalisé un très bon match, inscrivant un nouveau but et délivrant deux passes décisives. Une rencontre satisfaisante pour le joueur du PSG, absent de la dernière Copa America en 2019 et cité dernièrement dans une sombre affaire d’agression sexuelle. Désigné homme du match, Neymar s’est présenté à la presse, avant de fondre en larmes.

« J'ai traversé beaucoup de choses qui ont été compliquées »