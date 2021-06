Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé s'enflamme pour le retour de Benzema !

Publié le 13 juin 2021 à 20h10 par La rédaction

Après tous ses coéquipiers, c’était au tour de Kylian Mbappé de s’exprimer devant la presse. Et forcément, il a été interrogé sur le retour de Karim Benzema en Bleu.

Trois ans après le triomphe historique en Russie, les Bleus sont de retour pour l’Euro. Et contre toute attente, Didier Deschamps a réservé une surprise de taille dans sa liste : le retour de Karim Benzema. Près de six ans après son dernier match sous le maillot tricolore, l’attaquant du Real Madrid fait son retour en Bleu. Et depuis le début du rassemblement, une chose est frappante : sa relation avec Kylian Mbappé, sur et en dehors du terrain.

« Sa qualité n’est plus à prouver, c’est un grand joueur »