Real Madrid : Euro, équipe de France... Benzema envoie un message très fort !

Publié le 13 juin 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

De retour en équipe de France après quasiment six ans d'absence, Karim Benzema s'est une nouvelle fois prononcé sur sa joie d'être revenu en Bleus et sur ses ambitions pour l'Euro.

C'était la grande surprise de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France a effectivement décidé de rappeler Karim Benzema pour disputer l'Euro. L'attaquant du Real Madrid n'était plus apparu en Bleus depuis le 8 octobre 2015 et son retour a fait l'effet d'une bombe dans le monde du football. Titulaire lors des deux matches de préparation de l'équipe de France, Karim Benzema s'est d'ailleurs fait une frayeur contre la Bulgarie après avoir reçu une béquille. Finalement, plus de peur que de mal, l'ancien Lyonnais sera bien présent mardi soir contre l'Allemagne, pour l'entrée en lice des Bleus dans l'Euro. Il sera aligné aux côté d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé afin de former un trio très attendu.

«Je suis ultra motivé. J'attends que ça»