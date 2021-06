Foot - Real Madrid

Real Madrid : L'énorme sortie de Memphis Depay sur le retour de Karim Benzema !

Publié le 13 juin 2021 à 10h30 par A.D.

Plus de cinq ans après sa dernière sélection en Bleu, Karim Benzema a été rappelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro. Alors qu'il dispute la compétition avec les Pays-Bas, Memphis Depay s'est totalement enflammé pour le retour de Karim Benzema en équipe de France.

Pendant plus de cinq ans, Karim Benzema n'avait pas porté le maillot de l'équipe de France. Et contre toute attente, Didier Deschamps a décidé de convoquer le buteur du Real Madrid pour l'Euro. Alors que les Bleus entreront en lice ce mardi soir face à l'Allemagne, Memphis Depay s'est livré sur le retour de Karim Benzema. Comme l'a expliqué l'international néerlandais, l'attaquant de 33 ans ne peut être qu'un plus pour la sélection française, car il est l'un des meilleurs buteurs du monde.

«On parle là d’un des meilleurs buteurs du monde»