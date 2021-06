Foot - PSG

PSG - Clash : Mbappé, Giroud… Deschamps est Lloris mettent fin à la polémique !

Publié le 14 juin 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’une polémique à l’encontre de Kylian Mbappé fait rage depuis les propos tenus par Olivier Giroud la semaine dernière, Didier Deschamps est Hugo Lloris ont tenu à définitivement mettre un terme à ce pseudo feuilleton.

« Si je suis discret c’est parce que des fois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas (…) Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver », lâchait Olivier Giroud après le match contre la Bulgarie la semaine dernière, sous-entendant alors qu’il se sentait oublié par ses partenaires sur le terrain par moment, notamment par Kylian Mbappé. Visiblement quelque peu agacé par cette déclaration, l’attaquant du PSG a néanmoins tenu à mettre les choses au clair ce dimanche en conférence de presse, à deux jours de l’entrée en lice de l’équipe de France à l’Euro contre l’Allemagne. « On en a parlé, on a discuté de ça, ça a fait parler, tout le monde sait ce qui s'est passé, j'ai été un peu affecté mais on ne va pas en faire toute une histoire, l'équipe de France reste le plus important, des broutilles ne vont pas venir perturber notre prépa, on est concentrés sur le même objectif. Ce qu'il a dit ne m'a pas dérangé plus que ça, je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match. Mais c'est plus de le sortir publiquement. Je l'ai félicité dans le vestiaire, il ne m'a rien dit et après je l'apprends la presse. Il ne dit rien de méchant. C'est plus le fait de le sortir publiquement, j'aurais préféré qu'il vienne et qu'il soit même plus virulent dans le vestiaire. Mais ce n’est pas un problème, ce sont des petites broutilles. L'équipe n'a pas besoin qu'on se mette dans bâtons dans les roues », avait expliqué Kylian Mbappé.

« Maintenant, c’est derrière nous »