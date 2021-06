Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar, Giroud... Le gros coup de gueule de Mbappé !

Publié le 14 juin 2021 à 10h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, Kylian Mbappé a été interrogé sur différents sujets, notamment sur son excès d'individualisme par moment. Une question qui n'a pas plu à l'attaquant du PSG.

Le prises de parole de Kylian Mbappé sont toujours très attendues et donc scrutées. Par conséquent, son passage en conférence de presse lundi avant le début de l'Euro pour l'équipe de France a été particulièrement suivi. Le numéro 10 des Bleus a bien évidemment été interrogé sur son avenir avec le PSG ou encore sa relation avec Olivier Giroud après la polémique créée par les propos de l'attaquant de Chelsea. Toutefois, une question n'a pas du tout plu à Kylian Mbappé. Journaliste de L'Equipe , Bertrand Latour a demandé au joueur du PSG s'il comprenait les remarques selon lesquels il lâcherait le ballon plus ou moins vite selon les joueurs avec lesquels il jouait, avant de préciser sa question après une relance de Kylian Mbappé : « C'est le sens de la déclaration de Giroud, parfois tu peux donner le ballon plus rapidement à Benzema ou à Neymar qu'à d'autres . »

«Tu sous-entends que je ne veux pas faire de passes à Giroud»