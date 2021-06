Foot - PSG

PSG - Clash : Le message lourd de sens de Deschamps sur les tensions entre Mbappé et Giroud !

Publié le 14 juin 2021 à 16h45 par D.M.

A la veille de la rencontre face à l'Allemagne, Didier Deschamps a été, encore une fois, invité à se prononcer sur la relation entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé.

« Si je suis discret c’est parce que des fois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas (…) Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver » . Cette phrase prononcée par Olivier Giroud, après la rencontre face à la Bulgarie n’a pas laissé indifférent Kylian Mbappé. Senti visé par les propos de son partenaire, le joueur du PSG aurait eu du mal à les digérer. Présent en conférence de presse ce dimanche, Mbappé a livré ses vérités sur cet épisode : « On en a parlé, on a discuté de ça, ça a fait parler, tout le monde sait ce qui s'est passé, j'ai été un peu affecté mais on ne va pas en faire toute une histoire, l'équipe de France reste le plus important, des broutilles ne vont pas venir perturber notre prépa, on est concentrés sur le même objectif. Ce qu'il a dit ne m'a pas dérangé plus que ça, je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match. Mais c'est plus de le sortir publiquement. Je l'ai félicité dans le vestiaire, il ne m'a rien dit et après je l'apprends la presse. Il ne dit rien de méchant. C'est plus le fait de le sortir publiquement, j'aurais préféré qu'il vienne et qu'il soit même plus virulent dans le vestiaire. Mais ce n’est pas un problème, ce sont des petites broutilles. L'équipe n'a pas besoin qu'on se mette dans bâtons dans les roues ».

« Des crispations ? C’est un bien grand mot »