PSG : Memphis Depay envoie un énorme message à Kylian Mbappé !

Publié le 14 juin 2021 à 4h30 par A.M.

Avant l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro, Memphis Depay s'est prononcé sur Kylian Mbappé. Et il ne tarit pas d'éloges pour l'attaquant du PSG.

Alors que l'équipe de France entrera en lice mardi soir à l'Euro avec un premier choc contre l'Allemagne, les Bleus seront très attendus. Champions du monde en titre, les Français devront assumer leur statut notamment grâce à leur force offensive encore plus forte avec le retour de Karim Benzema et la dimension prise par Kylian Mbappé depuis 2018. Memphis Depay encense d'ailleurs l'attaquant du PSG.

Depay est totalement fan de Mbappé