Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste défensive qui répond à l’intérêt de Pablo Longoria !

Publié le 29 juin 2021 à 21h10 par T.M.

A la recherche d’un défenseur central, l’OM aurait notamment coché le nom de Simon Déli. Le joueur de Bruges a d’ailleurs répondu à cet intérêt de Pablo Longoria.

Et si Pablo Longoria allait piocher en Belgique pour renforcer l’OM ? Selon les derniers échos, les Phocéens auraient quelques pistes du côté de la Jupiler Pro League. En effet, il a été question d’un intérêt pour Nicolas Raskin, milieu de terrain du Standard de Liège, ainsi que pour Simon Déli, défenseur central de Bruges qui l’avait prêté au Slavia Prague cette saison. Alors que l’OM est actuellement à la recherche d’un renfort défensif, la solution pourrait ainsi être trouvée avec l’international ivoirien de 29 ans. D’ailleurs, Déli a directement été interrogé sur cet intérêt annoncé de l’OM à son égard.

« J’ai plusieurs eu pas mal de discussions avec les dirigeants marseillais. Mais… »