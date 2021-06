Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut boucler une vente à 10M€ !

Publié le 30 juin 2021 à 0h00 par T.M.

Cet été, Nemanja Radonjic pourrait bien quitter définitivement l’OM. Et pour le Serbe, les exigences de Pablo Longoria seraient connues.

Ce lundi, Nemanja Radonjic était présent à la reprise à l’OM après avoir passé 6 mois en prêt au Hertha Berlin. Toutefois, le Serbe pourrait ne pas s’éterniser sur les Canebière. En effet, en Allemagne, l’ailier a fait bonne impression et intéresserait par conséquent certaines équipes. Alors que le Hertha Berlin négocierait pour faire revenir Radonjic, Record assure ce mardi que le Benfica Lisbonne serait également très intéressé. Dans la capitale portugaise, Jorge Jesus serait sous le charme du Marseillais et sa direction pourrait bien faire un effort pour répondre à sa demande.

Un dossier à 10M€ !

Mais à quelle hauteur se situe cet effort nécessaire pour recruter Nemanja Radonjic ? Le média portugais en a également dit plus sur les exigences de Pablo Longoria pour lâcher le joueur de l’OM. Et visiblement, celles-ci seraient situées à 10M€ minimum. Le prix serait donc désormais fixé pour Radonjic, ne reste plus qu’à s’aligner sur cette somme. A suivre…