Mercato - OM : Une nouvelle piste révélée pour l’avenir de Radonjic !

Publié le 29 juin 2021 à 14h45 par T.M.

De retour à l’OM après 6 mois en prêt au Hertha Berlin, Nemanja Radonjic pourrait rapidement repartir. Et le Serbe ne manquerait pas de prétendants.

Ce lundi, l’OM a fait sa rentrée des classes et les joueurs de Jorge Sampaoli ont retrouvé La Commanderie pour la reprise. Revenu de son prêt au Hertha Berlin, Nemnaja Radonjic était lui aussi au rendez-vous. Toutefois, le Serbe pourrait ne pas rester très longtemps sur la Canebière. En effet, à peine revenu, Radonjic pourrait déjà repartir, Pablo Longoria cherchant à s’en séparer. Et le président de l’OM pourrait ne pas avoir trop de mal pour cela. Lors de ses 6 mois au Hertha Berlin, l’ailier de 25 ans a convaincu et cela n’a pas échappé à certaines équipes en Europe.

Un avenir… au Portugal ?