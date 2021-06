Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a les idées claires pour la succession de Mandanda !

Publié le 29 juin 2021 à 11h00 par T.M.

Voulant déjà régler la succession de Steve Mandanda, Pablo Longoria aurait clairement identifié le profil nécessaire pour l’OM.

Si Steve Mandanda a prolongé avec l’OM jusqu’en 2024 l’été dernier, l’international français de 36 ans n’incarne plus l’avenir du club phocéen. Ainsi, sur la Canebière, on se tourne déjà vers l’avenir. Pablo Longoria l’a ainsi clairement fait savoir, un gardien est recherché à l’occasion de ce mercato estival afin de régler cette succession de Mandanda et trouver le portier qui le remplacer à terme. Reste maintenant à trouver l’heureux élu et celui-ci pourrait bien être du côté de l’AS Rome. En effet, selon les derniers échos de la presse italienne, un accord aurait été trouvé avec le club de la Louve pour le prêt de Pau Lopez (26 ans).

Priorité à l’expérience !