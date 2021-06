Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Mandanda enfin réglée par Longoria ?

Publié le 29 juin 2021 à 9h10 par T.M.

A la recherche d’un gardien pour assurer la succession de Steve Mandanda, l’OM serait visiblement en passe de boucler l’arrivée de Pau Lopez.

Cet été, l’OM cherche à se renforcer à quasiment tous les postes. Et cela vaut également pour le poste de gardien. En effet, bien que Steve Mandanda soit encore là et toujours sous contrat jusqu’en 2024, Pablo Longoria pense à l’avenir. Sur la Canebière, on veut ainsi déjà régler la succession de l’international français et trouver celui qui le fera oublier à moyen terme. Alors que plusieurs noms sont revenus ces dernières semaines, un dossier a dernièrement pris de l’ampleur, celui menant à Pau Lopez. A 26 ans, l’Espagnol est sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AS Rome, mais c’est bien à l’OM qu’il devrait poursuivre sa carrière.

Un accord OM-Rome !