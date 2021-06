Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quatre transferts imminents, Longoria va frapper très fort !

Publié le 29 juin 2021 à 3h15 par A.M.

Déjà très actif sur le mercato, Pablo Longoria a placé un nouveau coup d'accélérateur alors que l'OM vient tout juste de reprendre l'entraînement.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, l'OM a bouclé le transfert de Gerson pour environ 30M€, bonus compris. Mais le milieu brésilien ne sera pas la dernière recrue marseillaise cet été. Loin de là. En effet, Pablo Longoria a bien décidé de frapper fort cet été et cela passe notamment par l'arrivée de nombreux joueurs afin de compenser les départs qui ont déjà eu lieu, et ceux à venir.

Longoria est sur tous les fronts