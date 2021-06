Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse vente estivale planifiée par Pablo Longoria !

Publié le 29 juin 2021 à 9h45 par T.M.

Très actif pour ce qui est de recruter de nouveaux joueurs, Pablo Longoria va également devoir acter certaines ventes. Et un départ serait déjà identifié par l’OM.

Du côté de l’OM, les deux premières recrues de l’été sont imminentes. En effet, Gerson et Konrad de la Fuente sont arrivés à Marseille et doivent désormais passer leur visite médicale et signer leur contrat. Alors que d’autres recrues sont également attendues sur la Canebière, certains joueurs vont en revanche quitter l’effectif de Jorge Sampaoli. Afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses, Pablo Longoria doit acter certaines ventes et les regards se tournent bien évidemment vers les grosses valeurs marchandes. Alors que le cas de Boubacar Kamara est encore incertain, cela semble en revanche plus clair pour Duje Caleta-Car…

L’heure du départ pour Caleta-Car !