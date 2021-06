Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli veut recruter un duo XXL pour 0€ !

Publié le 29 juin 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM cherche à attirer du sang neuf et notamment dans le secteur défensif, Jorge Sampaoli envisage plus que jamais de faire venir William Saliba et David Luiz au club, sans dépenser la moindre indemnité de transfert.

Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara étant annoncés avec insistance sur le départ cet été afin de renflouer les caisses de l’OM, Jorge Sampaoli a déjà le nom de leurs potentiels successeur dans le secteur défensif ! En effet, le technicien argentin planche depuis maintenant un certain temps sur le mercato estival de l’OM, et il a déjà une idée bien précise des renforts qu’il désire…

Saliba en prêt, David Luiz libre