Mercato - OM : Longoria dégaine une offre de 8M€ !

Publié le 29 juin 2021 à 19h15 par A.M.

En quête de renforts défensifs, l'OM s'intéresse à Luan Peres depuis plusieurs semaines. Et selon la presse brésilienne, une offre de 8M€ aurait été transmise à Santos.

Pablo Longoria est sur tous les fronts. Après avoir trouvé un accord pour le transfert de Gerson, l'OM vient en effet d'officialiser l'arrivée de Konrad de la Fuente qui débarque contre un chèque de 3M€ en provenance du FC Barcelone. Toutefois, le mercato marseillais est encore loin d'être terminé. Pablo Longoria cherchera notamment à renforcer le secteur défensif de Jorge Sampaoli. Dans cette optique le nom de Luan Peres circule avec insistance ces derniers jours.

L'OM offre 8M€ pour Luan Peres ?