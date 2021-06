Foot - PSG

PSG - Malaise : Après l'échec des Bleus, Kylian Mbappé assume ses responsabilités !

Publié le 29 juin 2021 à 11h30 par Bernard Colas mis à jour le 29 juin 2021 à 11h35

Pointé du doigt après l’élimination des Bleus face à la Suisse (3-3, 5 tab 4), Kylian Mbappé connaît l’un des moments les plus difficiles de sa jeune carrière. L’attaquant du PSG a pris ses responsabilités en interne comme en public, et peut déjà compter sur plusieurs soutiens de taille.

Pour les Bleus , l’heure est déjà au bilan. Alors que les hommes de Didier Deschamps rêvaient d’un doublé Coupe du Monde-Euro après le sacre en 2018, la Suisse a finalement surpris l’équipe de France au terme d’un match renversant (3-3, 5 tab 4). Logiquement mené au score après une première période catastrophique, le groupe tricolore était pourtant parvenu à surprendre la Nati jusqu’à mener 3 buts à 1 à dix minutes de la fin, avant de se faire rejoindre. Il faudra finalement attendre la séance des tirs au but pour voir la Suisse se qualifier aux dépens de la France suite à l’ultime tentative ratée de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG se retrouve ainsi sous le feu des critiques ce vendredi après être passé à côté de son tournoi, sans aucun but au compteur, un échec assumé.

« J’ai échoué »

À 22 ans, Kylian Mbappé connaît ici le plus gros échec de sa jeune carrière. Outre son raté dans la séance des tirs au but, le Bondynois s'est montré inefficace et maladroit depuis l'ouverture du tournoi. Quelques heures après cette désillusion, la star du PSG est sorti du silence sur ses réseaux sociaux en assumant ses responsabilités : « Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif. Je suis désolé pour ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe, mais j'ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile, mais c'est malheureusement les aléas de ce sport que j'aime tant. Je sais que vous les fans vous êtes déçus, mais je voudrai quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitation et bonne chance à la Suisse . » D’après les informations de RMC , Kylian Mbappé a également pris la parole dans les vestiaires pour s'excuser auprès de ses coéquipiers, qui ont rapidement volé au secours du Parisien.

« Personne ne lui en veut »