Foot - PSG

PSG - Malaise : Deschamps vole au secours de Mbappé après l'échec des Bleus !

Publié le 29 juin 2021 à 10h15 par B.C.

Après l’élimination de l’équipe de France face à la Suisse (3-3, 4-5 tab), Kylian Mbappé est sous le feu des critiques pour son tir au but manqué qui a donné la victoire à la Nati. À l’issue de la rencontre, Didier Deschamps a volé au secours de l’attaquant du PSG.

Au terme d’un match à rebondissements contre la Suisse, l’équipe de France a quitté l’Euro dès les huitièmes de finale de la compétition. Il aura fallu attendre la séance de tirs au but pour voir la Nati réaliser l’exploit (3-3, 4-5 tab) suite à la tentative ratée de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG se retrouve ainsi au centre des critiques ce mardi, d’autant plus après sa prestation très moyenne sur l’ensemble de l’Euro. « Je suis désolé pour ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe, mais j'ai échoué , a commenté Mbappé sur les réseaux sociaux. Je sais que vous les fans vous êtes déçus, mais je voudrai quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. » Interrogé sur son joueur en conférence de presse, Didier Deschamps a tenu à le défendre.

« Personne ne lui en veut »