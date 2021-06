Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une belle vente se profile pour Leonardo ?

Publié le 30 juin 2021 à 4h30 par T.M.

Cherchant également à vendre certains joueurs lors de ce mercato estival, Leonardo pourrait réaliser une jolie opération grâce à… Pablo Sarabia.

Au rayon des arrivées, le PSG va frapper fort cet été. En effet, alors que Georginio Wijnaldum a déjà été recruté, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi vont prochainement l’imiter et d’autres recrues pourraient encore suivre. Mais en parallèle, Leonardo doit aussi travailler sur les départs au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Devant faire rentrer de l’argent dans les caisses, le directeur sportif du PSG souhaite ainsi se séparer de certains indésirables parmi lesquels on retrouverait notamment Pablo Sarabia. Et cette mission pourrait être plus facile que prévu…

Un Euro qui fait monter la valeur de Sarabia !

Pas vraiment en réussite depuis son arrivée au PSG en provenance du FC Séville, Pablo Sarabia pourrait déjà faire ses valises. Et alors qu’il aurait pu être difficile de trouver preneur pour l’Espagnol, cela pourrait finalement être loin d’être le cas. Sélectionné à la surprise générale par Luis Enrique pour disputer l’Euro avec la Roja, Sarabia enchaine les bonnes prestations, comme cela a encore été le cas ce lundi face à la Croatie, durant laquelle il a marqué. Forcément, cela ne passe pas inaperçu et cela va impacter son mercato estival puisque Sarabia devrait être sollicité tandis que le PSG pourrait surfer sur cet Euro de son joueur pour faire monter les enchères.