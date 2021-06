Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : PSG, transfert… Cette énorme sortie sur la volte-face de Gameiro !

Publié le 30 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Kevin Gameiro a finalement décidé de ne pas rejoindre l'OM, sa décision semble compréhensive. Explications.

Tout semblait bouclé. Libre à partir du 1er juillet, Kevin Gameiro devait s'engager avec l'OM. Un accord avait été trouvé entre les deux parties sur la base d'un contrat de deux ans. Mais comme révélé par L'Equipe , l'ancien attaquant du PSG a finalement fait volte-face et décidé de ne pas signer à Marseille. Il faut dire que son passé parisien a été pointé du doigt par les supporters qui ont manifesté leur mécontentement face à une éventuelle arrivée de Kevin Gameiro. Par conséquent, Olivier Brossard, journaliste de L'Equipe , comprend son choix.

«Etre accueilli dans un club où personne ne vous veut...»