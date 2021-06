Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un effort est réclamé à Longoria pour cette priorité de Sampaoli !

Publié le 29 juin 2021 à 20h10 par T.M.

Alors que Jorge Sampaoli souhaiterait retrouver Luan Peres à l’OM, Pablo Longoria serait encore loin du compte pour le défenseur central de Santos.

Afin de renforcer sa défense centrale, Jorge Sampaoli veut s’offrir un joueur qu’il connait très bien. En effet, depuis plusieurs jours désormais, il est annoncé au Brésil que l’entraîneur de l’OM souhaite recruter Luan Peres, qu’il avait fait venir à Santos en 2019. Les deux hommes pourraient donc retravailler ensemble sur la Canebière, mais pour cela, il faut se mettre d’accord avec le club brésilien. Et selon les informations en provenance de l’autre côté de l’Atlantique, ce terrain d’entente serait encore loin d’être trouvé.

Un premier échec pour l’OM