Mercato - OM : Jorge Sampaoli passe à l’action pour remplacer Caleta-Car !

Publié le 29 juin 2021 à 10h30 par T.M.

Cet été, les chemins de l’OM et de Duje Caleta-Car devraient se séparer. Et pour remplacer le Croate, Jorge Sampaoli aurait une idée en tête.

Les chantiers sont nombreux à l’OM cet été. C’est notamment le cas en défense centrale. Alors qu’Alvaro Gonzalez est toujours là, la question est de savoir qui viendra l’entourer dans le schéma de Jorge Sampaoli. Prêté la saison dernière par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi n’est pas encore assuré de revenir tandis que Duje Caleta-Car va lui faire ses valises. En effet, selon les informations de L’Equipe , Pablo Longoria souhaiterait se séparer du Croate lors de ce mercato estival. A l’OM, il va donc falloir se renforcer en défense centrale.

La demande de Sampaoli

Et depuis quelques jours, une piste a pris de l’ampleur du côté du Brésil : Luan Peres. A 26 ans, le Brésilien évolue aujourd’hui à Santos, où il a été recruté par un certain… Jorge Sampaoli. Et c’est désormais à l’OM que l’entraîneur argentin voudrait retrouver son ancien défenseur central. En effet, comme l’explique le quotidien sportif, les discussions seraient en cours entre les Phocéens et Santos pour le transfert de Luan Peres, qui aurait été réclamé par Sampaoli. Déjà passé par la Belgique, le Brésilien verrait d’un bon oeil un retour en Europe, mais reste au 2 clubs à se mettre d’accord, puisque Santos réclamerait 8M€ quand l’OM estimerait le joueur à beaucoup moins.