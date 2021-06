Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bielsa rendrait une fière chandelle à Laporta sur le marché !

Publié le 29 juin 2021 à 22h30 par Th.B.

Déterminé à dégraisser l’effectif de Ronald Koeman, Joan Laporta aurait fait des pieds et des mains afin de vendre Junior Firpo. Et Marcelo Bielsa aurait facilité le transfert du latéral gauche du FC Barcelone à Leeds.

Arrivé en provenance du Betis Séville à l’été 2019 dans le but d’imposer une concurrence à l’indéboulonnable Jordi Alba, Junior Firpo n’est jamais parvenu à ne serait-ce que faire trembler l’international espagnol. Résultat ? Deux ans après avoir débarqué en Catalogne, le latéral gauche devrait quitter le FC Barcelone et ce, via un transfert définitif. En quête de liquidités afin de renflouer ses caisses, l’administration Joan Laporta aurait trouvé un accord avec Leeds pour le transfert de Junior Firpo. Une opération qui s’élèverait à 15M€ selon Sky Sport. Et la tendance se confirme ces dernières heures.

Bielsa aurait été la clé du transfert de Firpo