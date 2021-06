Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une voie royale pour cette piste défensive !

Publié le 30 juin 2021 à 7h00 par Th.B.

Alors que Ben White se rapprocherait considérablement d’Arsenal, William Saliba devrait une nouvelle fois être amené à aller chercher du temps de jeu ailleurs. De quoi faire les affaires de l’OM ?

William Saliba pourrait débarquer à l’OM après avoir connu l’ASSE où il a été formé et l’OGC Nice sous la forme d’un prêt ces derniers mois. En manque de temps de jeu à Arsenal qui l’a pourtant recruté à l’été 2019 pour la coquette somme globale de 30M€, Saliba n’a encore jamais arboré la tunique des Gunners avec l’équipe première et ne semble pas avoir la confiance de Mikel Arteta. Et bien que David Luiz ne figurera plus dans l’effectif d’Arsenal en raison de son départ libre de tout contrat, Saliba n’aurait pas plus de chances de jouer la saison prochaine.

Saliba presque poussé vers la sortie à Arsenal ?