Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour William Saliba !

Publié le 28 juin 2021 à 22h10 par Th.B.

Intéressé par le profil de William Saliba, l’OM verrait Arsenal déterminé à se séparer de son jeune défenseur central. Et les Gunners aimeraient une nouvelle fois prêter le Français.

Depuis quelques semaines à présent, et plus particulièrement la fin du mois de mai, l’OM se serait penché sur le dossier William Saliba. En raison du potentiel transfert de Duje Caleta-Car, Pablo Longoria garderait un oeil avisé sur la situation de Saliba, toujours indésirable aux yeux de Mikel Arteta à Arsenal. Prêté à l’OGC Nice au cours du dernier exercice de Ligue 1, Saliba pourrait connaître une nouvelle expérience dans l’hexagone après l’ASSE et les Aiglons .

Saliba poussé vers la sortie par Arsenal !