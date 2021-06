Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Umtiti prêt à quitter Barcelone pour Sampaoli ? La réponse !

Publié le 30 juin 2021 à 9h10 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Pablo Longoria alors que le FC Barcelone envisage de le prêter cet été, Samuel Umtiti ne rejoindra pas l’OM. Le joueur n’est pas intéressé par un retour en France.

En délicatesse avec son genou depuis la Coupe du Monde 2018, Samuel Umtiti n’entre plus vraiment dans les plans de Ronald Koeman au sein du FC Barcelone. L’international français (31 sélections - 4 buts) dont le salaire est assez conséquent (7M€), devrait être prêté par le club catalan cet été afin d'aller chercher davantage de temps de jeu. Ces derniers jours, l'option OM avait été évoquées pour Umtiti dans la presse espagnole, mais à en croire les révélations de L'Equipe , le joueur de 27 ans n'aurait aucunement l'intention de rejoindre Jorge Sampaoli...

Umtiti veut s’imposer au Barça

Depuis son départ de l’Olympique Lyonnais en 2016, Samuel Umtiti n’a plus refoulé les pelouses du championnat de France. Et en dépit des bonnes relations entre Mateu Alemany (directeur du football du FC Barcelone) et Pablo Longoria (président de l'OM) qui auraient pu faciliter l'idée d'un prêt, l'international français n'aurait aucunement l'intention de retourner en France. En effet, le but de Samuel Umtiti serait de prouver à ses dirigeants qu’il peut s’imposer au FC Barcelone. Malgré tout, le club de Lionel Messi souhaite quand même le prêter afin qu’il retrouve le temps de jeu nécéssaire à deux ans de la fin de son contrat. Affaire à suivre...