Mercato - PSG : Real Madrid, Liverpool... Grande nouvelle dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 30 juin 2021 à 8h45 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été, le Real Madrid et Liverpool seraient en embuscade. Toutefois, ni Carlo Ancelotti, ni Jürgen Klopp ne serait passé à l'action pour s'offrir le champion du monde français pour le moment. Et heureusement pour le PSG, aucun de ces deux clubs n'auraient les épaules suffisamment solides pour le faire plier.

Libre de tout contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises dès le prochain mercato estival. Pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement dans un an, le PSG pourrait être dans l'obligation de le vendre cet été s'il ne le prolonge pas très vite. Et alors que Kylian Mbappé n'a pas encore annoncé s'il comptait renouveler ou non avec le PSG, le Real Madrid et Liverpool seraient à l'affût.

Ancelotti et Klopp auraient les mains liés pour Mbappé