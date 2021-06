Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est ouverte pour ce coup à la Donnarumma !

Publié le 30 juin 2021 à 7h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Franck Kessie aurait alarmé le PSG et plusieurs écuries italiennes. Alors que le club de la capitale voudrait récupérer le milieu du Milan AC gratuitement à l'issue de son bail, les Rossoneri pourrait décider de le vendre cet été en cas d'échec pour le prolonger.

Alors qu'il serait proche de recruter Gianluigi Donnarumma pour 0€, Leonardo voudrait réaliser un autre coup similaire au Milan AC. En effet, le directeur sportif du PSG aurait été alerté par la situation de Franck Kessie, qui sera libre de tout contrat le 30 juin 2022, et envisagerait de le récupérer gratuitement dans un an. Toutefois, l'entourage du joueur et le Milan AC pourraient lui mettre des bâtons dans les roues. Selon les informations de Sport Mediaset , le clan Kessie serait ouvert à la négociation pour prolonger chez les Rossoneri , tandis que la direction lombarde voudrait absolument s'assoir autour d'une table avec son milieu de terrain pour discuter d'un renouvellement et trouver un terrain d'entente. Toutefois, en cas d'échec, Paolo Maldini pourrait prendre une décision radicale.

Le Milan AC prêt à vendre Franck Kessie cet été ?