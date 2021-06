Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi passe à l'action pour Mbappé !

Publié le 29 juin 2021 à 21h45 par A.M. mis à jour le 29 juin 2021 à 22h19

Alors que Kylian Mbappé n'a toujours pas prolonger son contrat au PSG, qui s'achève en juin 2022, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de prendre les choses en mains dans ce dossier.

Avec l'élimination de l'équipe de France en huitième de finale de l'Euro, tous les regards sont désormais focalisés sur Kylian Mbappé dont l'avenir au PSG est toujours flou compte tenu du fait qu'il n'a pas prolongé son contrat qui court jusqu'en juin 2022. Les discussions devraient donc s'accélérer dans les prochaines heures. Cependant, au début du mois de juin, Nasser Al-Khelaïfi affichait sa confiance : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (...) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? » Et afin de tenir sa parole, le président du PSG a décidé de prendre les choses en mains.

Al-Khelaifi prend les choses en mains