Mercato - PSG : Le gros coup Pogba se complique pour le Qatar !

29 juin 2021

Alors que l'avenir de Paul Pogba est incertain du côté de Manchester United, le PSG serait intéressé par le Français. Pour autant, Leonardo devrait faire face à d'autres géants européens dans ce dossier.

Le PSG est très actif depuis le début du mercato estival. Leonardo devrait bientôt concrétiser la venue d'Achraf Hakimi, ainsi que le recrutement libre du gardien italien Gianluigi Donnarumma. Au milieu de terrain, les Parisiens ont déjà officialisé l'arrivée de Georginio Wijnaldum. En plus de ces renforts, le Paris Saint-Germain aurait d'autres idées derrière la tête pour la suite du mercato. Sous contrat jusqu'en 2022 avec Manchester United, Paul Pogba n'a toujours pas prolongé chez les Red Devils . Une situation que suivraient de près les dirigeants parisiens et d'autres gros clubs en Europe. Pour autant, Manchester United ne compterait pas faire de cadeau.

«Manchester United ne négocie avec aucun club et espère garder Pogba»