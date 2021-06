Foot - Mercato

Mercato : Entre Zidane et Deschamps, Le Graët aurait déjà choisi pour les Bleus !

Publié le 29 juin 2021 à 20h30 par Th.B.

Alors que l’Équipe de France est sortie par la petite porte face à la Suisse en 1/8ème de finale de l’Euro lundi, Didier Deschamps ne serait pas spécialement menacé pour son poste de sélectionneur bien que la presse espagnole annonce que Zinedine Zidane serait dans les starting-blocks.

Et si l’élimination surprise et prématurée au stade des 1/8èmes de finale de l’Euro face à la Suisse lundi soir était synonyme de tournant dans l’aventure de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France ? Aux commandes de l’équipe première des Bleus depuis l’été 2012, Deschamps est parvenu à placer la France sur le toit du monde tout en finissant vice-champion d’Europe en 2016. Pour cet Euro 2020 disputé en 2021 en raison de la crise sanitaire, la donne n’a pas été la même et certains choix tactiques de Deschamps ont d’ailleurs été pointés du doigt depuis le début de la compétition. Après avoir menés 3 buts à 1 à un peu plus de 10 minutes du temps réglementaire, les Bleus se sont fait rattraper à 3 buts partout avant de s’incliner lors de la séance de tirs au but. Dans la foulée de l’élimination à Bucarest lundi soir, Didier Deschamps n’ouvrait pas la porte à un changement au niveau de sa position de sélectionneur au micro de beIN SPORTS. « Si j’ai envie de continuer ? Ce n’est pas la question. Si on se revoit en septembre ? Oui c’est prévu » . Mais qu’en pense le président de la Fédération française de football ?

Noël Le Graët calme le jeu pour Didier Deschamps

Fidèle à ses habitudes en bon communicant, Didier Deschamps n’a rien laissé transparaître quant à son avenir. De quoi permettre aux médias de spéculer quant à un éventuel départ du champion du monde. Cependant, Noël Le Graët a tenu à couper court à toute spéculation concernant la position du sélectionneur. « J'ai quitté Bucarest dans la nuit, je suis arrivé à 4 heures du matin, je vais appeler Didier, il ne faut pas confondre les choses mais on aura besoin de discuter, évidemment. J'ai beaucoup d'affection pour lui, et je connais les difficultés du foot, un tir sur le poteau, un penalty… Lloris nous sauve sur un penalty et Mbappé rate le sien… Ça tient à tellement peu de choses. Le sport n'est pas une logique économique. On est un peu déçu, surtout quand on mène 3-1, à dix minutes de la fin, on doit gagner… On avait plutôt préparé le déplacement suivant. C'est un match qu'on aurait pu ou dû gagner » . En Espagne, les médias n’ont néanmoins pas perdu de temps en envoyant Zinedine Zidane à la tête de l’Équipe de France. Cela ne devrait cependant pas avoir lieu pour le moment.

Zidane pressenti pour prendre la succession de Deschamps, mais…