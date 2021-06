Foot - Mercato

Mercato : Zidane, Deschamps... Le Graët sort du silence pour l’avenir des Bleus !

Publié le 29 juin 2021 à 13h30 par A.C. mis à jour le 29 juin 2021 à 13h39

Noël Le Graet, président de la Fédération française de football, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Didier Deschamps.

C’est une véritable désillusion. Annoncé comme grand favori de cet Euro, l’équipe de France est sortie par la petite porte face à la Suisse (3-3). Ce huitième de finale semblait pourtant avoir basculé en faveur des Bleus , après un penalty raté par Ricardo Rodriguez et le deuxième but de Karim Benzema. La magnifique réalisation de Paul Pogba semblait être le dernier clou du cercueil de La Nati ... mais tout a basculé. Les Suisses ont en effet poussé l’équipe de France dans ses retranchements et ont arraché la prolongation, puis les penalties, qui leur ont ouvert les portes des quarts de finale. Cette défaite a rapidement soulevé un grand nombre de questions, notamment autour de l’avenir de Didier Deschamps, dont les choix sont très critiqués ce mardi. Certains réclament même la fin de son règne, long d’une décennie...

« Deschamps ? On aura besoin de discuter, évidemment »

Dès la fin de la rencontre, le sélectionneur de l’équipe de France a été interrogé sur son avenir, esquivant par deux fois les questions. « Si j’ai envie de continuer ? Ce n’est pas la question » a lancé en conférence de presse Didier Deschamps, avant de répondre « Si on se revoit en septembre ? Oui c’est prévu ». Ce mardi, Noël Le Graët est sorti du silence a annoncé qu’il rencontrera Deschamps, pour évoquer avec lui l’avenir. « J'ai quitté Bucarest dans la nuit, je suis arrivé à 4 heures du matin, je vais appeler Didier, il ne faut pas confondre les choses mais on aura besoin de discuter, évidemment » a expliqué le président de la FFF, d’après Le Figaro . « J'ai beaucoup d'affection pour lui, et je connais les difficultés du foot, un tir sur le poteau, un penalty… Lloris nous sauve sur un penalty et Mbappé rate le sien… Ça tient à tellement peu de choses. Le sport n'est pas une logique économique. On est un peu déçu, surtout quand on mène 3-1, à dix minutes de la fin, on doit gagner… On avait plutôt préparé le déplacement suivant. C'est un match qu'on aurait pu ou dû gagner ».

« Zidane n’attend que ça »