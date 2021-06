Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé ne lâche rien pour le Real Madrid !

Publié le 29 juin 2021 à 11h15 par B.C.

Pointé du doigt après l’élimination de la France face à la Suisse (3-3 a.p., 4-5 aux t.a.b.), Kylian Mbappé va rapidement devoir prendre une décision pour son avenir, alors que le Real Madrid reste positionné. D’ailleurs, les contacts seraient permanents entre les deux parties.

Parti à l’Euro sans avoir réglé sa situation personnelle au préalable, Kylian Mbappé va rapidement devoir trancher sur son avenir. L’attaquant français est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2022 et discute depuis plusieurs mois avec sa direction pour une prolongation, sans pour autant trouver d’accord. En attendant, le Real Madrid est à l’affût et rêve de s’attacher ses services malgré le contexte économique difficile. D’ailleurs, Florentino Pérez échangerait déjà avec Kylian Mbappé et son entourage.

« Mbappé et ses parents sont en contact permanent avec Florentino Pérez »