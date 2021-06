Foot - Real Madrid

Real Madrid : Cette énorme sortie sur le retour fracassant de Benzema

Publié le 28 juin 2021 à 15h30 par Amadou Diawara mis à jour le 28 juin 2021 à 15h33

De retour en Bleu après cinq ans et demi d'absence, Karim Benzema a vécu des débuts difficiles pendant l'Euro. Toutefois, son manque d'efficacité est désormais derrière lui, grâce à son doublé face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Fier de son coéquipier et compatriote Karim Benzema, Hugo Lloris a tenu à lui faire passer un message fort.

Cinq ans et demi après sa dernière sélection, Karim Benzema a été rappelé en Bleu par Didier Deschamps pour disputer l'Euro. Si dans le jeu, le buteur du Real Madrid montrait de très belles choses lors de ses premiers matchs depuis son retour, il a pêché dans la finition, voyant l'un de ses pénaltys arrêté contre le Pays de Galles et loupant une occasion en or face à la Hongrie notamment. Malgré tout, Karim Benzema a toujours pu jouir de la confiance de son sélectionneur, Didier Deschamps, et de ses partenaires. D'ailleurs, Paul Pogba n'avait pas hésité à monté au créneau pour lui voler au secours il y a quelques jours. « (S'il faut parler à Karim Benzema de son manque d'efficacité ou le laisser tranquille ?) Vous parlez de l'un des meilleurs attaquants au monde. Et vous me demandez s'il faut lui parler. (S'il faut le rassurer, le chouchouter ?) Il n'y a pas besoin de ça. Vous allez voir qu'il va marquer et quand il va le faire, c'est là que tout le monde va le soulever. Et c'est ça que j'attends. Il sait très bien. On a pas besoin de douter de lui. Qui va douter de Karim Benzema ? Qui va douter de tous les attaquants qu'on a ? Personne, surtout pas nous les Français. (...) Il a des occasions, c'est pas comme s'il n'en avait pas. Il est là, il se les crée, il est dans le jeu, il est performant. Le but va venir tout seul. Le maillot ne sera jamais lourd à porter pour les personnes qui sont ici. On assume, on est là pour une raison, le coach nous fait confiance » , avait confié Paul Pogba lors d'un entretien accordé à RTL .

«On n’a pas attendu qu’il marque ces deux buts pour voir son influence»

Depuis le match contre le Portugal (2-2), Karim Benzema peut se libérer totalement car il a enfin rouvert son compteur buts avec les Bleus . Auteur d'un doublé, l'attaquant du Real Madrid a été l'un des grands artisans de la première place acquise par la France dans le groupe F de l'Euro. Interrogé à l'issue de la partie, Karim Benzema a fait part de son immense soulagement d'avoir pu enfin faire trembler les filets adverses à nouveau. « Beaucoup de joie, beaucoup de fierté, je pense que tout le monde l'attendait. Il y avait cette pression sur moi de tout le pays. Je suis un professionnel, et j'ai besoin de cette pression aussi, ça fait plaisir de marquer et on est qualifié. En club, j'avais l'habitude de marquer mais j'avais envie de marquer dans cette équipe-là » , avait-il déclaré au micro de BeIN SPORTS , avant d'en rajouter une couche. « Je ne baisse jamais les bras. Tout le monde attendait ce but. Ça me motivait à chaque fois sur tous les matchs. C’est clair qu’il y a une autre pression qu’en club parce que là, c’est tout un pays. Mais moi ça me motive à chaque fois pour donner plus » , s'est réjoui Karim Benzema dans des propos rapportés par RMC Sport .

«Il est prêt, depuis qu’il a été appelé, à faire ce qu’il faut pour l’équipe»