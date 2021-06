Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema révèle ce qu’il a dit à Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Après son doublé contre le Portugal (2-2), Karim Benzema est revenu sur sa discussion avec Cristiano Ronaldo en fin de match.

Après avoir évolué ensemble durant neuf saisons au Real Madrid, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo se sont retrouvés mercredi soir à Budapest à l'occasion du dernier match du Groupe F de l'Euro entre l'équipe de France et le Portugal (2-2). Et alors qu'ils ont chacun inscrit un doublé, les deux hommes ont longuement échangé après la rencontre. Karim Benzema raconte leur échange.

«On a échangé, on s'est souhaité bonne chance pour la suite»