Real Madrid : Les confidences de Benzema sur ses retrouvailles avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 juin 2021 à 8h30 par T.M.

Ce mercredi, à l’occasion de France-Portugal, Karim Benzema a retrouvé Cristiano Ronaldo. Et alors que les deux amis ont échangé durant la rencontre, le Français en a dit plus sur cette discussion.

Anciens coéquipiers au Real Madrid, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema étaient face-à-face ce mercredi lors de la rencontre de l’Euro opposant le Portugal à la France. Et sur la pelouse de la Puskas Arena, les deux attaquants ont assuré le spectacle, signant chacun un doublé lors du match nul (2-2) entre les deux nations. S’étant séparés en 2018, Benzema et Cristiano Ronaldo se sont donc retrouvés l'espace de quelques minutes et ont pu échanger quelques mots en marge de cette rencontre ce qui n’a d’ailleurs échappé à aucune caméra.

« On s'est souhaité bonne chance pour la suite… »