Real Madrid : Pogba monte au créneau pour Karim Benzema !

Publié le 21 juin 2021 à 13h00 par A.D.

Muet face à l'Allemagne, Karim Benzema n'a pas réussi à ouvrir son compteur but face à la Hongrie ce samedi. Malgré tout, Paul Pogba n'est pas du tout inquiet pour son compatriote français et il n'a pas manqué de le faire savoir.

De retour en Bleu après plus de cinq ans, Karim Benzema n'est pas encore parvenu à relancer son compteur but avec sa sélection. Que ce soit lors des matchs de préparation ou lors de l'entrée en lice de l'équipe de France face à l'Allemagne, le buteur du Real Madrid n'a pas fait trembler les filets adverses. Ce samedi, Karim Benzema aurait pu se rattraper face à la Hongrie. Toutefois, le numéro 19 tricolore a pêché dans le dernier geste. Lors d'un entretien accordé à RTL ce lundi matin, Paul Pogba a été interrogé sur la période de disette de Karim Benzema. L'occasion pour La Pioche de faire passer un message très fort à son compatriote français.

«Vous parlez de l'un des meilleurs attaquants au monde»