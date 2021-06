Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le coup de gueule de Le Graët sur le retour de Benzema !

Publié le 15 juin 2021 à 20h30 par Amadou Diawara mis à jour le 15 juin 2021 à 20h35

Contre toute attente, Didier Deschamps a décidé de rappeler Karim Benzema plus de cinq ans et demie après sa dernière sélection. Un choix qui comble de bonheur Noël Le Graët. Interrogé à plusieurs reprises sur le retour de Karim Benzema, le président de la FFF a totalement validé le choix de son sélectionneur pour l'Euro.

Pendant plus de cinq ans et demie, Didier Deschamps a décidé de se passer de Karim Benzema en équipe de France. Et alors que personne ne s'attendait à voir le buteur du Real Madrid porter le maillot des Bleus cet été à l'Euro, le sélectionneur tricolore a pris tout le monde de court. Après une longue conversation avec Karim Benzema pour mettre les choses à plat, Didier Deschamps a décidé de le rappeler. Une nouvelle qui enchante tous les Français, dont Noël Le Graët. Lors d'un entretien accordé à RTL ce mardi, le président de la FFF (Fédération Française de Football) s'est totalement enflammé pour le retour de Karim Benzema.

«C’est actuellement l’un des meilleurs joueurs du monde»

« Je souhaitais depuis longtemps qu’il revienne en équipe de France. Quand on voit ce qu’il faisait au Real, il était impossible de ne pas le prendre. Le Real Madrid c’est quand même la meilleure équipe du monde ou l’une des meilleures équipes du monde. (…) Il s’est révélé davantage après le départ de Ronaldo en prenant en main ses responsabilités dans cette équipe. Il a changé. Je l’ai trouvé très mûr, très courtois. Il n’y a pas du tout de rancune par rapport à ce qu’il s’est passé. Je le sens vraiment bien dans sa peau. Entre Deschamps et lui ? Ça va très bien. Il va jouer ce soir » , s'est réjoui Noël Le Graët. Dans la foulée, le président de la FFF a accordé une interview à So Foot . Un entretien dans lequel le cas de Karim Benzema a également été abordé, mais avec plus d'animosité cette fois.

«J’étais assez fier que Ronaldo quitte le Real et que Benzema prenne cette place de leader»