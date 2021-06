Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema annonce clairement la couleur avant l'Euro !

Publié le 14 juin 2021 à 4h15 par A.M.

A quelques heures de l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro, Karim Benzema a affiché sa joie d'être de retour en Bleus.

Sept ans après sa dernière compétition internationale avec l'équipe de France, à l'occasion de la Coupe du monde 2014, Karim Benzema a fait son retour en Bleus et sera à la pointe de l'attaque française durant l'Euro. Invité de Téléfoot ce dimanche, l'attaquant du Real Madrid s'est d'ailleurs prononcé sur les coulisses de son retour en équipe de France et ne cache pas ses ambitions.

Benzema très ambitieux avec les Bleus