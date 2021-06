Foot - Real Madrid

Real Madrid : Chelsea, rires... La mise au point d'Eden Hazard après l'énorme polémique !

Publié le 12 juin 2021 à 18h10 par La rédaction

Suite à l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions par Chelsea, Eden Hazard s'est retrouvé au coeur d'une énorme polémique. Un sujet sur lequel est revenu le Belge.

Le 5 mai dernier, c'est avec le maillot du Real Madrid qu'Eden Hazard est revenu fouler la pelouse de Stamford Bridge, pour la demi-finale retour de la Ligue des champions. Après un match nul à l'aller (1-1), les Blues ont maitrisé un Real inoffensif au retour (2-0). Plus que le résultat, c'est le comportement des Merengue qui a interpellé les supporters madrilènes. Après la rencontre, une caméra a filmé Eden Hazard en train de rigoler avec les joueurs de Chelsea, Kurt Zouma et Édouard Mendy. Plus d'un mois plus tard, le Belge a tenu à clarifier cette séquence.

« Je comprends que j'ai endommagé l'image du Real Madrid »