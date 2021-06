Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Hazard, Pérez… L’incroyable révélation de Thomas Meunier !

Publié le 11 juin 2021 à 1h30 par T.M.

Après avoir blessé Eden Hazard en 2019, Thomas Meunier est porté responsable des malheurs du joueur du Real Madrid. D’ailleurs, du côté de la Casa Blanca, Florentino Pérez a le Belge dans le collimateur.

Arrivé en 2019 au Real Madrid, Eden Hazard n’a jamais pu enchainer, notamment à cause de ses blessures à répétition. D’ailleurs, tout a débuté à cause de Thomas Meunier qui avait blessé son compatriote à l’occasion d’une rencontre entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions. Suite à cela, les malheurs se sont enchainés pour Hazard et tout retombe sur l’actuel joueur de Borussia Dortmund. Les critiques ont ainsi été nombreuses contre Meunier, qui a notamment subi les foudres de Florentino Pérez, président de la Casa Blanca.

La colère de Florentino Pérez