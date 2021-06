Foot - Real Madrid

Real Madrid : Deschamps met les choses au clair sur le grand retour de Benzema !

Publié le 12 juin 2021 à 12h00 par D.M.

Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a, de nouveau, justifié son choix de rappeler Karim Benzema pour disputer l'Euro.

Karim Benzema attendait ce moment depuis près de six ans. Mis à l’écart de l’équipe de France en raison de son implication dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, mais aussi en raison de ses propos polémiques apparus dans les colonnes de Marca en 2016, l’attaquant du Real Madrid a fait son grand retour chez les Bleus. Après s’être entretenu avec Benzema, Didier Deschamps a décidé de le rappeler pour disputer l’Euro. Le sélectionneur de l’équipe de France est revenu sur cette décision.

« Nous ne sommes pas moins forts sans lui, mais j'étais conscient que nous serions plus forts avec lui »