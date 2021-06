Foot - Équipe de France

Équipe de France : Pogba reste prudent malgré le retour de Benzema !

Publié le 11 juin 2021 à 23h40 par La rédaction

Avec le retour de Karim Benzema en sélection, l’équipe de France a récupéré une arme offensive supplémentaire. Mais les Bleus sont-ils vraiment meilleurs qu’en 2018 ? Paul Pogba reste prudent…