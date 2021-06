Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Le jour où Tuchel a dit non à Benzema…

Publié le 15 juin 2021 à 11h40 par Alexis Bernard mis à jour le 15 juin 2021 à 11h52

Fortement intéressé par le profil de Karim Benzema, le PSG a eu l’opportunité d’entamer des discussions avec l’attaquant du Real Madrid. Mais Thomas Tuchel a refusé de donner suite aux premiers échanges pourtant prometteurs…

Nous sommes en fin d’année 2018. Thomas Tuchel est aux commandes du PSG depuis bientôt 6 mois. Des débuts prometteurs pour le technicien allemand qui remporte ses 14 premiers matchs de Ligue 1, consécutivement. En position de force, il dispose d’une oreille attentive de ses dirigeants qui, en coulisses, travaillent sur un dossier très suivi par Doha : Karim Benzema.

Un dîner entre Al-Khelaïfi et Benzema