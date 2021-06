Foot - Real Madrid

Real Madrid : Noël le Graët soutient Karim Benzema !

Publié le 20 juin 2021 à 21h00 par La rédaction

Encore muet samedi dernier contre la Hongrie, Karim Benzema a été la cible de quelques critiques. Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët a tenu à défendre le bilan de l'attaquant du Real Madrid chez les Bleus.

Après presque six ans d’absence en équipe de France, Karim Benzema a fait son retour avec les Bleus. Et après quatre matchs disputés, l’attaquant du Real Madrid n’a toujours pas marqué le moindre but. Si son implication et son impact dans le jeu ne sont pas négligeables, l’ancien Lyonnais n’échappe pas aux critiques sur son efficacité. Et Noël le Graët a pris la parole pour défendre le buteur français.

« C'est de toute façon un homme qui a une bonne vision du jeu et qui devrait être à un très bon niveau par la suite »