Real Madrid : Griezmann s'enflamme pour le retour de Karim Benzema !

Publié le 19 juin 2021 à 14h00 par La rédaction

Rappelé à la surprise générale par Didier Deschamps, Karim Benzema a réussi son retour avec les Bleus. Pour Antoine Griezmann, l'intégration du madrilène est un franc succès.

Autrefois fantasme des supporters, Karim Benzema est aujourd'hui associé à Kylian Mbappé et Antoine Griezmann en Équipe de France. Depuis ce retour officiel avec les Bleus, Benzema a tout de suite pris ses marques avec les leaders techniques français. Dès les matchs de préparation à l'Euro, la complicité entre le trio s'est vite fait ressentir. Pour son entrée en matière dans la compétition contre l'Allemagne, le Madrilène a également confirmé son apport positif à la sélection nationale. Pour Antoine Griezmann, l'un des cadres du groupe, ce grand retour de Karim Benzema ne peut être qu'une bonne chose.

« C’est un vrai kiff de le revoir avec le maillot bleu »